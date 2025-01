Stand: 30.01.2025 17:25 Uhr Mecklenburger Backstuben in Waren entlassen knapp 50 Mitarbeiter

Die Mecklenburger Backstuben in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) trennen sich von ihrer Tiefkühlproduktion. Deshalb werden etwa 50 Mitarbeiter entlassen. Zur Begründung heißt es, dass sich das Unternehmen strategisch neu ausrichten muss, um wettbewerbs- und zukunftsfähig bleiben zu können. Die Marktverhältnisse hätten sich seit Corona und dem Ausbruch des Ukraine-Krieges grundlegend geändert. Die Betriebskosten und die Preise für Rohstoffe seien stark gestiegen, so eine Sprecherin des Unternehmens. Nach Gesprächen mit Gewerkschaft und Betriebsrat müssen 49 Beschäftigte das Unternehmen verlassen. Ein Sozialplan wurde ausgehandelt. Nach der Umstrukturierung bleiben 414 Mitarbeitende bei den Mecklenburger Backstuben. Die Firma betreibt insgesamt 55 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg.

