Friedländer Volkshaus Thema in der Stadtvertretung

In der Stadtvertretung in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geht es am Mittwoch um die Sanierung des Volkshauses und darum, wie es als "Kultur- und Begegnungsstätte" erhalten werden kann. Dafür hatte die Stadt bereits 2022 einen Fördermittelbescheid von mehr als 1,6 Millionen Euro bekommen. Damals waren Gesamtkosten von etwa 1,9 Millionen Euro veranschlagt worden. Eine aktuelle Kostenschätzung übersteigt die von 2022 deutlich. Die günstigste Variante, über die gesprochen wird, würde 2,5 Millionen Euro kosten.

