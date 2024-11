Stand: 18.11.2024 07:20 Uhr Frank Benischke will Oberbürgermeister in Neubrandenburg werden

Frank Benischke (CDU) will neuer Oberbürgermeister von Neubrandenburg werden. Der 60-Jährige hat als erster Bewerber um die Nachfolge des scheidenden Amtsinhabers Silvio Witt seinen Hut in den Ring geworfen. Benischke ist seit 1991 Geschäftsführer der stadteigenen Wohnungsgesellschaft Neuwoges. Er amtiert als Präsident des Sportclubs Neubrandenburg und ist Vorsitzender der Fraktion CDUplus im Kreistag Mecklenburgische Seenplatte. Vor vier Jahren wollte ihn Oberbürgermeister Witt als Geschäftsführer der NEUWOGES entlassen, scheiterte aber am Widerstand der Stadtvertretung. Benischke hatte Räume seiner Gesellschaft an die CDU vermietet, ohne dafür Geld zu kassieren. Daraufhin legte Benischke sein Amt als Stadtchef der Christdemokraten nieder. Noch vor Weihnachten will die CDU in Neubrandenburg über die Kandidatur Benischkes entscheiden. Am 11. Mai 2025 soll in Neubrandenburg ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden. Die Wahl wird nötig, weil Silvio Witt seinen Rücktritt zum 31. Mai erklärt hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 18.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte