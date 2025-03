Stand: 11.03.2025 15:53 Uhr Wahl zum Oberbürgermeister Neubrandenburg: Neun Kandidaten

Nachdem Amtsinhaber Silvio Witt seinen vorzeitigen Rücktritt erklärt hatte, haben neun Kandidaten ihre Bewerbungsunterlagen für die Oberbürgermeisterwahl in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingereicht. Der Wahlausschuss hat alle zugelassen. Eine Frau ist nicht dabei. Zur Wahl am 11.Mai treten an; Frank Benischke (CDU), Jens Kreutzer (BSW) und Olaf Schümann von der Werteunion sowie die Einzelbewerber Tim Großmüller, Nico Klose, Tobias Köhler, Ralph-Jörn Kurschus, Sascha Lübs und Stefan Schwabbauer. Sollte im ersten Wahlgang keine die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreichen, gibt es zwei Wochen später eine Stichwahl. Der Oberbürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 11.03.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte