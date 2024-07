Stand: 12.07.2024 15:17 Uhr Festwoche zu Ehren von Fritz Reuter

Am 12. Juli jährt sich der Todestag des niederdeutschen Heimatdichters Fritz Reuter zum 150. Mal. Seine Heimatstadt Stavenhagen ehrt ihn mit einer Festwoche. Am Freitag Abend spielt eine Stadt Theater. Mehr als 20 Laiendarsteller führen auf dem Marktplatz Reuters "Kein Hüsung" auf. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Sonnabend gibt es eine zweite Vorstellung, ebenfalls auf dem Marktplatz, um 20 Uhr. Tagsüber gibt es am Sonnabend einen großen Festumzug. Mehr als 700 Menschen wollen mit 60 geschmückten Wagen durch die Stadt ziehen. Einige verkleiden sich als bekannte Figuren aus Reuters Werken. Nach dem Umzug startet ein großes Volksfest. Bis Sonntag Abend gibt es ein buntes Programm. Zu erleben sind plattdeutsche Programme, Trachtengruppen und ein Familienprogramm mit Vereinen, Feuerwehr und Aktionen für Kinder.

