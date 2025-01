Stand: 17.01.2025 18:51 Uhr Feldberg: Gemeinde beantragt Abschuss eines Wolfes

Die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat den Abschuss eines Wolfes beantragt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung seien gefährdet, teilte die Verwaltung mit. Der Wolf sei am Mittwoch von drei Zeugen im Ortsteil Neuhof auf einer öffentlichen Straße und auf zwei Grundstücken gefilmt worden. Der Antrag werde von der Unteren Naturschutzbehörde geprüft, teilte ein Kreissprecher mit. Wie der Wildbiologe Klaus Hackländer von der Deutschen Wildtier Stiftung sagte, werden Begegnungen mit Wölfen zunehmen, da die optimalen Lebensräume der Raubtiere in Deutschland fast alle belegt seien. Seiner Meinung nach könnte das Tier in Feldberg ein Jungwolf auf der Suche nach einem eigenen Revier gewesen sein. Auffällig sei das Verhalten eines Wolfes erst, wenn er keine Scheu vor Menschen zeige, so Hackländer.

