Stand: 28.07.2024 10:00 Uhr Ein Verein in Neubrandenburg präsentiert "Kunst am Hafen"

"Kunst am Hafen" heißt eine neue Veranstaltungsreihe des Vereins zur Förderung moderner Kunst RWN-ART in Neubrandenburg. Zur Vernissage der Malerin Caterina Muth kamen am Sonnabend rund 100 Gäste. Sie lasse sich fast ausschließlich von Motiven der Natur inspirieren, sagte Laudator Torsten Koplin über die Künstlerin. Ihre Werke sind bis zum 11. August in einer Galerie in der Nähe des Wassersportzentrums am Tollensesee zu sehen. Geöffnet ist sonnabends und sonntags. Im August und September folgen weitere Ausstellungen des Vereins zu den Themen Fotografie und Street Art. Dem Verein gehören aktuell rund 40 Mitglieder an, ein Viertel davon seien Künstler, so der Vereinsvorsitzende Peter Modemann. Das Projekt soll 2025 fortgeführt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 28.07.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte