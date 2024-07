Stand: 19.07.2024 15:35 Uhr Carwitz: 33. Fallada-Tage mit prominenten Gästen

In Carwitz haben die 33. Hans-Fallada-Tage begonnen. Bis Sonntag erinnert die Fallada-Gesellschaft mit verschiedenen Veranstaltungen an den Schriftsteller. Es werden unter anderem mehrere Lesungen angeboten. Am Freitagabend ist zum Beispiel Bestsellerautor David Safier zu Gast. Am Samstag liest der Liedermacher Rainald Grebe mit Tilla Kratochwil und Lutz Wessel aus dem Hörspiel "Fallada. Ein Leben im Rausch". Außerdem ist ein Kinderprogramm und ein literarisch-musikalischer Gartenrundgang geplant. Im Scheunensaal des Fallada Museums in Carwitz ist zudem eine Sonderausstellung zu sehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte