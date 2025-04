Stand: 27.04.2025 11:07 Uhr Oberliga: Heftige Niederlage für Anker Wismar

Böse Klatsche für Anker Wismar in der Fußball-Oberliga. Beim Spitzenteam SV Lichtenberg 47 setzte es eine 1:5 - Niederlage. Schon nach 38 Minuten stand es 3:0 für die Berliner. Danilo John sorgte mit dem 1:3 kurz für Hoffnung. Nur eine Minute später stellte Lichtenberg den alten Abstand wieder her. In der Fußball-Verbandsliga kam der MSV Pampow zu einem 0:0 gegen Kühlungsborn. Die Pampower blieben so zum dritten Mal in Folge ungeschlagen. Am Sonntag kommt es in der Verbandsliga zum Westmecklenburg-Derby. Der FC Schönberg trifft auf den FC Mecklenburg Schwerin.

