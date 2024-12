Stand: 26.12.2024 10:01 Uhr B 198 bei Röbel: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Karbow bei Röbel sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr gestern ein 26-jähriger Mann mit einem Auto die Bundesstraße 198 aus Kamps in Richtung Priborner Kreuzung. Dabei kam das Fahrzeug in einer Kurve von der Straße ab, fuhr in einen Graben und dann zwei Bäume um. Anschließend überschlug sich das Auto. Der 26-jährige und sein 16 Jahre alter Beifahrer kamen schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in Krankenhäuser. Als Unfallursache nimmt die Polizei unangepasste Geschwindigkeit auf regennasser Straße an. Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte