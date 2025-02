Stand: 11.02.2025 12:40 Uhr Anwalt will Neubrandenburger Oberbürgermeister werden

Die Liste der Kandidaten für das Amt des Neubrandenburger Oberbürgermeisters ist um einen Namen länger geworden. Der Neubrandenburger Rechtsanwalt Ralph-Jörn Kurschus hat seine Bewerbungsunterlagen abgegeben. Der 64-jährige Insolvenzverwalter tritt als parteiloser Einzelbewerber an. Kurschus war bisher noch nicht in der Kommunalpolitik aktiv, berät allerdings Verwaltungen. Zuvor hatten schon der parteilose Neveriner Bürgermeister Nico Klose, Frank Benischke von der CDU und Tim Großmüller für die Wählergemeinschaft "Stabile Bürger Neubrandenburg" ihre Ambitionen für das Amt des Stadtoberhaupts angemeldet. Die Oberbürgermeister-Wahl findet am 11. Mai zusammen mit der Wahl des Landrats der Mecklenburgischen Seenplatte statt. Der aktuelle Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) hatte im Oktober des vergangenen Jahres seinen Rücktritt zum 31. Mai 2025 bekanntgegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 11.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte