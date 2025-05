Stand: 02.05.2025 14:29 Uhr Saisonstart in Ueckermünde: Pommerkogge Ucra sticht in See

Die Pommernkogge Ucra hat ihre Winterpause beendet. Am Freitag ist sie zum ersten Mal in diesem Jahr wieder in See gestochen. Bis September wird das Schiff dreimal wöchentlich vom Stadthafen Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf das Stettiner Haff hinaus fahren. Im Juli nimmt die Kogge an den Hafentagen in Lauterbach auf Rügen teil und im August an der Hanse-Sail in Rostock. Die Ucra wurde vor 10 Jahren getauft. Der Traditionsschiffverein "Die Pommernkogge Ucra" e.V. hatte das Schiff einer Kogge aus der Hansezeit nachgebaut. Eigentümerin ist die Stadt Torgelow.

