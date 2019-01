Stand: 19.01.2019 13:57 Uhr

Zwei Verletzte bei SEK-Einsatz in Wolgast

In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei am Vormittag eine Wohnung gestürmt und einen psychisch kranken Mann überwältigt. Dabei wurden der Mann und ein Polizist verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der 31-Jährige in der Nacht zum Sonnabend in der Wohnung seiner Eltern randaliert und diese bedroht haben.

Randalierer angeschossen

Spezialisten der Polizei versuchten, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Als das nicht gelang, stürmte das SEK die Wohnung. Dabei griff der Mann laut Polizei einen Beamten mit einer Machete und einem Messer an und verletzte ihn am Arm. Schließlich wurde der Angreifer von den Einsatzkräften angeschossen. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall steht mit der Fahndung in der Region nach dem unter Mordverdacht stehenden Stiefvater der sechsjährigen Leonie aus Torgelow nicht in Verbindung.

