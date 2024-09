Stand: 19.09.2024 16:31 Uhr Kunstsammlung Neubrandenburg: Freizeitkünstler stellen aus

Genau 102 Freizeitkünstlerinnen und - künstler zeigen von Donnerstag an ihre Werke. Es handelt sich um Malereien, Fotocollagen und Plastiken. Darunter sind nach Angaben der Leiterin der Neubrandenburger Kunstsammlung, Merete Cobarg, auch zehn Werke von Kindern im Alter von zehn bis 16 Jahren. Auffällig seien die vielen farbintensiven Malereien in diesem Jahr, so Cobarg. Sie deutet das als Reaktion der Hobbykünstler in Anbetracht der aktuellen Probleme und Krisen etwas für die Seele zu tun. Die Ausstellung "meiN|Bild" ist bis zum 13. Oktober mittwochs bis sonntags in der Neubrandenburger Kunstsammlung zu sehen. Im Jahr 2017 hat die Kunstsammlung zum ersten Mal Werke von Freitzeitkünstlerinnen und -künstler gezeigt. Es ist mittlerweile die siebte Ausstellung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte