Zahlreiche Verletzte bei schweren Unfällen in MV Stand: 27.06.2021 07:54 Uhr Bei mehreren schweren Unfällen in Mecklenburg-Vorpommern sind an diesem Wochenende zahlreiche Autoinsassen verletzt worden. Ein 19-jähriger Fahrer kam ums Leben.

In der Nacht zu Sonntag hat ein junger Autofahrer ist in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume. Der 19-jährige Fahrer wurde tödlich verletzt worden. Er starb an der Unfallstelle. Sein 22 Jahre alter Beifahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Warum der 19-Jährige von der Straße abkam, war zunächst unklar.

Fahrer missachtet Vorfahrt

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Bad Doberan (Landkreis Rostock) wurden am späten Samstagabend fünf Menschen verletzt, vier von ihnen schwer. Ein 33 Jahre alter Autofahrer habe an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 71-Jährigen missachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Danach stießen die zwei Wagen zusammen. Die Männer und ihre Beifahrerinnen erlitten schwere Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer des 33-Jährigen wurde leicht verletzt.

Motorradfahrer übersehen

Zwei Motorradfahrer wurden am Sonnabend bei Rövershagen (Landkreis Rostock) verletzt, als sie von einer Autofahrerin übersehen wurden. Die 37-Jährige wollte links abbiegen und nahm dabei die beiden Motorradfahrer - Brüder im Alter von 50 und 53 Jahren - nicht wahr. Das Auto sei mit mindestens einem der Motorradfahrer zusammengestoßen, so die Polizei, auch der zweite sei gestürzt. Einer wurde schwer, der andere leicht verletzt.

Auto überschlägt sich auf Rügen

Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Auto auf der B 96 bei Altefähr auf Rügen kamen ebenfalls am Sonnabend zwei Menschen zu Schaden. Nach Angaben der Polizei wollte der 57-jährige Fahrer des Autos an einer Stelle, an der die zweispurige B 96 einspurig wird, von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei habe er den in die gleiche Richtung fahrenden Transporter nicht beachtet und sei mit ihm zusammengestoßen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der Fahrer des Transporters kam mit dem Schrecken davon.

