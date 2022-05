Stand: 22.05.2022 07:38 Uhr Wittenbeck: Ehepaar prallt mit Auto gegen Baum

In Wittenbeck (Landkreis Rostock) auf der Landestraße zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn ist am Sonnabendnachmittag ein Ehepaar mit seinem Wagen verunglückt und schwer verletzt worden. Laut Polizei kam ihr Fahrzeug mitten im Ort von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Die Anfang 70-jährigen wurden in die Uniklinik Rostock gebracht, Lebensgefahr bestehe allerdings nicht, hieß es. | 22.05.2022 07:38

