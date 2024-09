Stand: 19.09.2024 18:04 Uhr Demmin: Angebote zur politischen Bildung wenig nachgefragt

In Demmin haben zwölf Initiativen in der Fritz-Reuter-Schule Lehrkräften Angebote zur politischen Bildung an Schulen vorgestellt. Auf dem sogenannten "Marktplatz Demokratie und Schule" konnte ausgelotet werden, welcher Aufwand auf die Lehrkraft zukommt bei der Umsetzung von Projekten und Vorhaben wie beispielsweise Klassenfahrten zu Gedenkstätten, die Juniorwahl, Unterstützung zur Gründung von Schülerräten und wer die jeweiligen Ansprechpartner sind oder auch welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, heißt es von den Organisatoren. Rund 20 Lehrerinnen und Lehrer haben die Veranstaltung besucht. Ziel sei nicht gewesen, dass möglichst viele kommen, so eine Organisatorin, sondern dass es überhaupt so ein Treffen gebe um Projekte der politischen Bildung bekannter zu machen.

