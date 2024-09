Stand: 19.09.2024 17:47 Uhr A14: Auf- und Abfahrten Jesendorf und Ludwigslust werden gesperrt

Freitag früh werden zwei Abfahrten der A14 gesperrt. Die Anschlussstelle Jesendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) in Fahrtrichtung Dresden von acht bis zwölf Uhr. Hier ist nur die Abfahrt betroffen. Außerdem wird bereits ab sieben Uhr die Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Richtung Dresden gesperrt. Das gilt bis halb zehn. Dann wird für drei Stunden die Ludwigsluster Auf- und Abfahrt in Richtung Wismar dicht gemacht. Grund für die Sperrungen sind Instandsetzungsarbeiten.

