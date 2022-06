Wismarer Wohnschiff "Libra" wird nun doch verschrottet Stand: 02.06.2022 17:13 Uhr Das ehemalige Wohnschiff der MV-Werften in Wismar, die "Superstar Libra" wird nun offenbar doch verschrottet. Kürzlich wurde das ausgemusterte Kreuzfahrtschiff dafür aus dem griechischen Piräus an die türkische Küste gebracht.

Eigentlich sollte die etwa 200 Meter lange "Libra" - wie sie mittlerweile heißt - weiter als Hotel- oder Schlafschiff für die Werftarbeiter der MV-Werften genutzt werden. Laut griechischer Medien wurde sie nun in die Abwrackwerft in Aliaga an der türkischen Ägäis-Küste geschleppt. Der damalige Eigner Genting Hongkong hatte ursprünglich vor, das Schiff direkt von Wismar zur Verschrottung zu schicken. Das hatte das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) untersagt. Das Schiff wurde demnach als Abfall eingestuft und durfte nicht zum Abwracken ins EU-Ausland gebracht werden. Dafür nötige Unterlagen des insolventen Eigners fehlten monatelang.

Anfang April aus Wismar abgeschleppt

Anfang April wurde die "Libra" dann aus Wismar abgeschleppt - eigentlich mit dem Ziel, es in Griechenland für weitere Dienste fit zu machen. Laut einer Sprecherin bedauert das zuständige Landesamt, dass das Schiff nun nicht wie geplant umgebaut wird - das Amt habe nun aber keine Zuständigkeit mehr.

Ehemaliges Kreuzfahrtschiff ist rund 30 Jahre alt

Die 200 Meter lange "Superstar Libra" wurde als Kreuzfahrtschiff vor rund 30 Jahren gebaut. Bevor es in Wismar als Wohnschiff in Betrieb genommen wurde, hatte es noch einen neuen Farbanstrich bekommen. Außerdem wurde das Unterschiff ausgebessert. Eine werfteigene Landstromanlage versorgte die "Libra", das Abwasser wurde direkt in die Kläranlage der Stadt gepumpt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 02.06.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schiffbau