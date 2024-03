Wirbel an Gymnasium: Es geht in Ribnitz-Damgarten um mehr als nur um Schlümpfe Stand: 19.03.2024 13:48 Uhr Das Richard-Wossidlo-Gymnasium in Ribnitz-Damgarten sieht sich seit Tagen einer Hetzkampagne ausgesetzt. Es geht um ein AfD-freundliches Video, den Schulleiter, der die Polizei informierte und um ausländerfeindliche Posts. "Der Anlass, zu dem die Polizei gerufen wurde, war kein in sozialen Medien veröffentlichtes 'Schlumpf'-Video", betont die Polizei.

Worum geht es aktuell in dem Vorfall am Gymnasium in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen), der derzeit bundesweit für Schlagzeilen sorgt? Ende Februar wandte sich der dortige Schulleiter an die Polizei. Er hatte einen Hinweis bekommen, dass eine Schülerin rechtsextremes Gedankengut über Social-Media-Kanäle verbreite. Die Polizei sei daraufhin gekommen und das Mädchen wurde zu einem Aufklärungsgespräch "mit präventivem Charakter" aus dem Unterricht herausgeholt. Die Polizei betont: Von den Mitschülern der Klasse seien die Beamten nicht wahrgenommen worden. Ganz anders wird der Fall seitens der AfD geschildert.

AfD macht aus dem Vorfall einen Skandal

Der Vorfall am Gymnasium wird von der Partei skandalisiert. Der Polizei und dem Schulleiter wird unterstellt, eine Schülerin wegen eines angeblich AfD-freundlichen Posts in den sozialen Medien, der einen blauen Schlumpf zeige, aus dem Unterricht geholt zu haben. Die AfD-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichte reißerische Handschellen-Fotos, ihr Abgeordneter Enrico Schult behauptete, die 16-jährige Schülerin sei aus dem Unterricht "abgeführt" worden.

Auch Vertreter der Bundes-AfD äußerten sich ähnlich. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch behauptete, Anzeige gegen den Schulleiter gestellt zu haben. Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel sprach von "staatlicher Gängelung". Der Berliner AfD-Politiker Georg Pazderski rückte den Vorgang in die Nähe von Stasi-Methoden.

Acht Screenshots rücken in den Fokus

Nach neuesten Erkenntnissen wird nun aber deutlich, dass es um mehr als die vermeintlich harmlosen "Schlümpfe" ging. Stattdessen rücken acht Screenshots in den Blickpunkt, die dem Schulleiter nach Angaben der Polizei von einer Hinweisgeberin zugespielt wurden. Sie sind offensichtlich ausländerfeindlich und gespickt mit rechter Symbolik. Das Gesamtbild hatte den Schulleiter zum Handeln veranlasst. So erfolgt nach Angaben des Bildungsministeriums in Schwerin bei Besitz, Erstellung oder Verbreitung von Textnachrichten, Fotos oder Videos eine Abstimmung mit der Polizei zum weiteren Vorgehen, wenn ein strafrechtlicher Hintergrund nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann.

Polizei beschreibt die acht Bilder detailliert

Die Screenshots, die die 16-Jährige offenbar via TikTok und Instagram verbreitet hat, liegen der Polizeiinspektion Stralsund vor und werden von ihr im Detail beschrieben. Demnach zeigt ein Screenshot den Kopf einer vermummten, weiblichen Person mit hellem Haar, beschrifteter Strickmütze und Kapuze - laut Polizei vermutlich die betreffende Schülerin. Im Vordergrund steht "nix yallah yallah". Der Nutzername unten links ist mit einer Deutschlandfahne versehen, darunter die Zahl 1161 und diverse Hashtags. Die Zahl 1161 wird unter anderem im Internet als Code für "Anti-Antifaschismus" genutzt. Auf den Kapuzenpullover sind die Buchstaben "HH" aufgestickt.

Herkunft der Screenshots ist eindeutig

Weitere Inhalte transportieren unter anderem bekannte Parolen und Symbole der rechten Szene. Ein Instagram-Profil wird mit folgendem Spruch betextet: "heimat freiheit tradition, multikulti endstation". Der Satz wird mit der rechtsextremen "Identitären Bewegung" in Verbindung gebracht. Ein Polizeisprecher betonte am Dienstag, dass sämtliche Internet-Posts der 16-jährigen Schülerin zuzuordnen seien.

Hetzkampagne gegen den Schulleiter

Bereits vergangene Woche hatte das Landesbildungsministerium erklärt, aufgrund zahlreicher E-Mails und Drohanrufe an der Schule ermittele der polizeiliche Staatsschutz. Die Linke im Schweriner Landtag sprach am Montag von einer orchestrierten Hetzkampagne gegen den Schulleiter, die brandgefährlich sei. Der Schulleiter, dessen Klarname samt Foto im Internet veröffentlicht wurde, wird im Netz bedroht. Dass dem Gespräch mit der Schülerin ein Schlümpfe-Video auf dem Kanal TikTok zu Grunde liege, hatte die Mutter der 16-Jährigen in einem Artikel in der der AfD nahe stehenden Wochenzeitung "Junge Freiheit" behauptet.

Banner wurde sichergestellt

An der betroffenen Schule kam es am Montag zu einem weiteren Polizeieinsatz. Ein Video im Internet zeigt schwarz gekleidete Menschen, die ein Banner mit der Aufschrift "Heimatliebe ist kein Verbrechen" vom Dach lassen. Darauf ist auch ein Schlumpf abgebildet. Die Polizei konnte das Plakat sicherstellen. Sie ermittelt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs.

