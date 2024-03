Glossar: Diese Zahlen und Symbole nutzt die rechte Szene Stand: 19.03.2024 16:10 Uhr Spezielle Buchstaben-Codes und Zahlenkombinationen werden von der rechtsextremen Szene genutzt. Einige sind strafrechtlich relevant - andere hingegen nicht. Ein Überblick über die gängigsten Symbole.

Diese Zahlen, Symbole und Parolen sind der rechtsextremen Szene geläufig. Sie identifizieren jemanden als Anhänger oder Anhängerin eines rechtsextremen Weltbilds, sind strafrechtlich aber nicht relevant:

88: Steht für zweimal den achten Buchstabe im Alphabet, also das H. "88" ist in der rechtsextremen Szene das Synonym für den verbotenen Hitlergruß, da "Heil Hitler" zweimal mit dem achten Buchstaben beginnt. "88" findet als einer der bekanntesten Codes der rechtsextremen Szene weltweite Verwendung.

18: Steht entsprechend für den ersten und den achten Buchstaben des Alphabets, also für die Initialen Adolf Hitlers.

444: Steht für dreimal den vierten Buchstaben im Alphabet. "444" verschlüsselt die Losung "Deutschland den Deutschen". Die Losung wendet sich gegen Bevölkerungsgruppen und Religionen, die von Rechtsextremisten nicht als Deutsche akzeptiert werden, also beispielsweise Deutsche mit Migrationshintergrund, Asylsuchende, Muslime und Juden.

1161: Auch hier ersetzen Zahlen die gemeinten Buchstaben. AAFA bedeutet Ant-Anti Fascist Action und richtet sich somit gegen den Antifaschismus.

C18: Das C steht für "Combat" (= "Kampf"/"Gefecht"). 18 steht wie erläutert für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet: AH (Adolf Hitler). "C18" kann man als "Kampfgruppe Adolf Hitler" übersetzen.

Schwarze Sonne: Es handelt sich um ein Symbol aus zwölf in Ringform gefassten gespiegelten Siegrunen oder drei übereinander gelegten, in sich verschobenen Hakenkreuzen. Es gilt als identitätsstiftendes Zeichen der Neonazi-Szene.

Lorbeerkranz: Das Siegessymbol wird häufig zusammen mit dem Zahlencode 88 verwendet. Auch gemeinsam mit dem Reichsadler oder Parolen in altdeutscher Schrift taucht der Lorbeerkranz auf.

Identitäre Bewegung Deutschland: Es handelt sich um eine Gruppierung neu-rechter und rechtsextremer Aktivisten. Ihr Symbol ist der griechische Buchstabe Lambda als schwarzes Zeichen auf gelbem Grund.

"Heimat, Freiheit, Tradition - Multikulti Endstation": Das ist einer der Slogans der "Identitären Bewegung".

Nationalflagge des Deutschen Reiches 1871 bis 1919 und 1933 bis 1935: Flagge in schwarz, weiß und rot, also den Reichsfarben des Deutschen Reiches. Sie wird häufig von Rechtsextremisten an Stelle der Hakenkreuzflagge (strafbar) benutzt.

"Der III. Weg": Eine rechtsextreme, neonazistische Partei, deren ideologischen Aussagen nationalsozialistisch, antisemitisch und rassistisch geprägt sind.

"Deutsche Jugend voran!": Ausruf der Partei "Der III. Weg"

Die Verwendung bestimmter anderer Begriffe und Symbole ist Im Gegensatz zu den gerade aufgeführten strafbar. Dazu gehören zum Beispiel das Hakenkreuz, der SS-Totenkopf sowie Kennzeichen von NS-Organisationsstrukturen, die kein Hakenkreuz aufweisen (z.B. SS oder Hitlerjugend).

(Quellen: Verfassungsschutz MV, Bundesamt für Verfassungsschutz, Verein für Demokratie und Vielfalt in Schule und beruflicher Bildung)

