Ribnitz-Damgarten: Polizei stellt Banner am Gymnasium sicher

In Ribnitz-Damgarten hat die Polizei nach eigenen Angaben am Montagmorgen am Wossidlo-Gymnasium ein Banner sichergestellt, das Unbekannte an einer Fensterfront aufgehängt hatten. Die Schule ist seit Tagen Ziel einer Kampagne von Rechtspopulisten. Anlass war ein Polizeigespräch mit einer Schülerin, die im Verdacht stand, ein verfassungsfeindliches Video geteilt zu haben - was sich jedoch nicht bestätigt hat. Das Banner sollte offenbar Unterstützung für die Schülerin ausdrücken. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs.

