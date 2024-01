Weihnachtsbäume entsorgen: Abholtermine und Sammelplätze in MV Stand: 03.01.2024 10:20 Uhr Wann und wie Weihnachtsbäume in Mecklenburg-Vorpommern entsorgt werden können, ist in den einzelnen Städten und Kommunen unterschiedlich. Einige Gemeinden laden auch zum traditionellen Tannenbaumverbrennen ein. Hier finden Sie eine Übersicht der Abholtermine für Mecklenburg-Vorpommern.

Es ist jedes Jahr ein trauriger Anblick: Der bunt geschmückte Weihnachtsbaum lässt seine Äste hängen und verliert reihenweise seine Nadeln. Und jedes Jahr kommt wieder die Frage auf, wohin mit dem einst so prächtigen Baum? Viele Städte und Kommunen handhaben das unterschiedlich, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wichtig ist jedoch immer, und das gilt für alle Nachverwendungszwecke, dass alle Weihnachtsbäume vollständig abgeschmückt werden müssen. Außerdem sollten zu große Bäume mittig zersägt werden, damit sie in die Sammelfahrzeuge passen.

Traditionelles Tannenbaumverbrennen

In einigen Gemeinden gibt es zum Jahresbeginn traditionell ein Tannenbaumverbrennen. Die Gemeinden oder die jeweiligen Feuerwehren informieren in der Regel selbst darüber, ob und wann sie diese Feuer veranstalten. Häufig werden die Weihnachtsbäume von der Feuerwehr vor der Haustür eingesammelt. Mancherorts muss der Tannenbaum selbst mitgebracht werden. In Penzlin findet das Tannenbaumverbrennen beispielsweise am 12. Januar um 17 Uhr auf dem Mehrzweckplatz statt. Wer dort seinen Baum selbst mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis.

Abholung oder Sammelplätze

So oder so wird sich in Mecklenburg-Vorpommern überall darum gekümmert, dass die Tannenbäume entsorgt werden. Im Landkreis Nordwestmecklenburg und im Landkreis Rostock werden die alten Weihnachtsbäume auch in diesem Jahr wieder über den Bio-, bzw. Restabfall entsorgt. Dafür kann der Baum in den ersten drei Januarwochen einfach am Abfuhrtag an die Straße gestellt werden. Anders ist es im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Dort werden die Weihnachtsbäume nicht mit der Hausmüllabfuhr entsorgt. Vom 15. bis 23. Januar öffnen stattdessen verschiedene Sammelplätze.

Und so läuft es auch in der Landeshauptstadt Schwerin. Die Entsorgung ist durch Sammelplätze in jedem Stadtteil vom 8. bis 19. Januar möglich. Auf den Internetseiten der Stadtentsorgung Rostock und den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald gibt es zudem ausführliche Listen mit den Terminen für die diesjährige Weihnachtsbaumabfuhr. Und bei dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte kann auf der Internetseite einfach der Ort eingegeben werden und die Abholtermine werden angezeigt.

Liste mit Terminen für Weihnachtsbaum-Abfuhr

Alternativen für die Entsorgung

Wenn der Weihnachtsbaum ausgedient hat, muss er jedoch nicht weggeschmissen oder verbrannt werden. Er kann beispielsweise auch Futter für Tiere sein. Der Landkreis Nordwestmecklenburg betont, dass beim Zoo oder Tierpark in der Nähe gefragt werden kann, ob Bedarf besteht. Der Landkreis Rostock geht sogar noch einen Schritt weiter und erklärt anhand verschiedener Methoden, wie Abfälle vermieden oder verwertet werden können. Voraussetzung dafür ist ein Baum aus ökologischem Anbau, dass der Weihnachtsbaum selbst geschlagen, oder im Topf gekauft wird. Kreative Köpfe können aus den Tannennadeln auch Badezusatz, Tee, Sirup, Likör, Salz oder eine natürliche Schneckenabwehr zubereiten. Aus Stamm und Ast können beispielsweise Kleiderhaken oder Gartendekoration hergestellt werden.