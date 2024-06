Tag der Demokratischen Vielfalt in MV: "Nie wieder ist jetzt" Stand: 02.06.2024 12:33 Uhr Im Rahmen eines landesweiten Aktionstages wird heute in Mecklenburg-Vorpommern sowohl für die Teilnahme an den kommenden Wahlen als auch für Demokratie und Toleranz geworben.

Das Bündnis "Demokratisches MV" hat am Sonntag zu einem landesweiten Aktionstag aufgerufen. Die Initiatoren wollen damit eigenen Angaben nach ein deutliches Signal für Demokratie und Toleranz setzen. Außerdem wollen sie zur Stimmabgabe für demokratische Bewerber bei den Wahlen am 9. Juni aufrufen. Dazu finden in 20 Gemeinden heute Demonstrationen und andere Aktionen statt.

Initiativen und Netzwerke schließen sich an

Für den Aktionstag greift das Bündnis, so ein Sprecher, das Motto der Protestwelle vom Anfang des Jahres auf: "Nie wieder ist jetzt." Unter diesem Motto hatten sich vor wenigen Monaten Akteure aus allen gesellschaftlichen Bereichen vereint, um den Bedrohungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu begegnen. "Wir rufen alle Einwohner und Einwohnerinnen auf: Setzt mit uns ein starkes Zeichen gegen Rassismus und rechte Extremisten", heißt es in dem Aufruf des Bündnisses. Dem haben sich neben regionalen Initiativen und Netzwerken unter anderem auch die Nordkirche angeschlossen.

Schwesig: "Unterschiede machen uns stärker"

Bei der Demonstration des Bündnisses in Schwerin äußerte sich auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Sie dankte allen Anwesenden und sprach sich selbst für eine offene und tolerante Gesellschaft aus: "Ein buntes, vielfältiges Land ist schöner und lebenswerter. Unterschiede schwächen uns nicht. Sie machen uns stärker. Sie bereichern uns."

