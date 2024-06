Auto und Linienbus stoßen zusammen: 14 Verletzte in Wismar Stand: 02.06.2024 06:49 Uhr Zahlreiche Menschen sind am Sonnabend bei der Kollision eines Autos mit einem Linienbus verletzt worden, der Autofahrer sogar lebensbedrohlich. Er war aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten.

Der Unfall am frühen Samstagabend in Wismar hat einen Großeinsatz nach sich gezogen: Sieben Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und 34 Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgten am Unfallort in der Rostocker Straße die 14 Verletzten. Dazu musste die Straße für rund fünf Stunden gesperrt werden.

Feuerwehr musste eingeklemmten Autofahrer befreien

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge geriet der 35-Jährige mit seinem Auto auf Höhe der Kleingartenanlage Silberlötten Süd in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Linienbus zusammen. Durch die Kollision seien Autoteile umhergeflogen, die einen weiteren Wagen hinter dem Linienbus beschädigten. Warum der Mann von seiner Spur abkam, ist derzeit noch unklar. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt, Feuerwehrleute konnten ihn befreien. Der lebensbedrohlich verletzte 35-Jährige wurden ins Universitätsklinikum Rostock geflogen. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Zwölf Verletzte im Bus

In dem Linienbus wurden insgesamt zwölf Menschen verletzt. Drei schwer verletzte und mindestens drei leicht verletzte Fahrgäste wurden laut Polizei in Krankenhäuser nach Wismar, Lübeck und Schwerin gebracht, ebenso der leicht verletzte 35-jährige Busfahrer. Alle Unfallbeteiligten, der Mann und die Frau aus dem Auto eingeschlossen, sind deutsche Staatsbürger.

Autofahrer stand möglicherweise unter Drogen

Laut Polizei wurde dem 35-jährigen Autofahrer eine Blutprobe entnommen, "da eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei [ihm] nicht ausgeschlossen werden konnte." Außerdem sei sein Führerschein beschlagnahmt worden. Der Gesamtschaden wird auf 48.000 Euro geschätzt.

