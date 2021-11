Wegen Vogelgrippe Stallpflicht in Vorpommern-Greifswald Stand: 23.11.2021 06:42 Uhr Um die Ausbreitung der Geflügelpest einzudämmen hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald eine Stallpflicht erlassen. Sie gilt zunächst für Bestände ab 500 Tieren.

Geflügelhalter mit größeren Beständen im Kreis Vorpommern-Greifswald müssen ihr Tiere jetzt in Ställen unterbringen. Der Landkreis habe eine entsprechende Allgemeinverfügung für Betriebe mit einer Größe von über 500 Tieren erlassen, wie er Montag mitteilte. Mit der Maßnahme soll die Geflügelpest eingedämmt werden.

Auch Tierpark Greifswald schon betroffen

Die Betriebe müssen ihr Geflügel entweder in geschlossenen Ställen halten oder in Gehegen, die so geschützt sind, dass keine Wildvögel eindringen können. Seit Ende Oktober wurde die Vogelgrippe bei mehreren Wildvögeln festgestellt. Betroffen war unter anderem auch der Tierpark in Greifswald. Ein weiterer Fall ist in einem Hausgeflügelbestand in Dersekow festgestellt worden. Der Kreis hatte hier bereits ein Sperrgebiet im Umkreis von drei Kilometern errichtet.

