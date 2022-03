Stand: 31.03.2022 06:39 Uhr Empfangsstörung: Wartungsarbeiten am Senderstandort Züssow

Am 31.03.2022 in der Zeit von 10:05 bis 12:55 Uhr müssen am Senderstandort Züssow wichtige Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Während dieser Zeit müssen die nachfolgend aufgelisteten Senderanlagen abgeschaltet werden. Aufgrund dieser Maßnahme kommt es zu massiven Beeinträchtigungen des Empfangs der nachfolgend aufgelisteten digitalen Rundfunkdienste.

Betroffene DAB+ Ensembles des NDR:

NDR MV Greifswald

Betroffenen Teilnehmern empfehlen wir, wenn möglich alternative Frequenzen bzw. Verbreitungswege zu nutzen.



Alternativ: NDR 1 Radio MV und NDR Fernsehen via App

Empfangen Sie NDR 1 Radio MV und das NDR Fernsehen über die kostenlose NDR MV-App. Einfach herunterladen - alle Informationen schnell, verlässlich und verständlich. Ihre Lieblingsmusik gibt es im Livestream - egal, wo Sie sind. Dazu aktuelle Videos und das Nordmagazin jeden Abend ab 19.30 Uhr live - und danach jederzeit mindestens sieben Tage lang abrufbar.

