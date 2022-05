Warnung für MV: Gewitter und Starkregen am Abend Stand: 20.05.2022 10:33 Uhr Es wird ungemütlich in MV: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gewitter mit Starkregen, Hagel und teils schweren Sturmböen am Abend. Bereits am Donnerstag gab es mehrere Feuerwehreinsätze.

Nach einer ersten Gewitterfront am Donnerstagabend steht Mecklenburg-Vorpommern heute die nächste bevor. Der DWD warnt vor "extremem Unwetter" in Deutschland. Gewitter, Hagel und Sturm werden erwartet, vereinzelt seien sogar Tornados nicht ausgeschlossen. Betroffen ist dem DWD zufolge vor allem ein Streifen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bis nach Brandenburg und Sachsen, aber auch in MV wird am Abend vor Gewitter mit Starkregen, Hagen und teils schweren Sturmböen gewarnt.

Metereologe Stefan Kreibohm bei NDR MV Live

Metereologe Stefan Kreibohm vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee wird die Lage für MV um 15 Uhr bei NDR MV Live einschätzen. Laut DWD ist vor allem im Süden des Landes mit mehrstündigem Starkregen mit Mengen bis zu 50 Litern pro Quadratmeter zu rechnen. Lokal kann es schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde aus West bis Süd geben. Nach Mitternacht soll das Unwetter der Warnung zufolge nach Nordosten abziehen.

Weitere Informationen DWD warnt erneut vor Unwettern in Norddeutschland Vor allem in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern muss mit heftigem Starkregen, Hagel und Orkanböen gerechnet werden. mehr

Mehrere Einsätze der Feuerwehr am Donnerstag

Bereits am Donnerstag mussten die Feuerwehren in MV wegen einer Gewitterfront mehrfach ausrücken. Betroffen waren vor allem die Landkreise Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg sowie die Landeshauptstadt Schwerin. Insgesamt kam es dort zu mehr als 40 Einsätzen, vor allem wegen abgebrochener Äste auf den Straßen. Wie die Polizei mitteilte, wurden keine Personen verletzt.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr Wettervorhersage für Norddeutschland Wie wird das Wetter im Norden heute, morgen und in den kommenden Tagen? Die Aussichten. mehr Aktuelle Verkehrsmeldungen Unwetter: Beeinträchtigungen im Reiseverkehr im Norden und Westen. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 20.05.2022 | 18:20 Uhr