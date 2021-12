Warnstufe "Rot Plus" jetzt auch im Landkreis Rostock Stand: 03.12.2021 12:20 Uhr Im Kreis Rostock müssen Einrichtungen aus den Bereichen Kultur und Freizeit von morgen an schließen. Der Kreis war sieben Tage lang auf der Corona-Ampel "rot" eingestuft worden.

Wegen der Corona-Infektionslage verschärft der Landkreis Rostock von morgen (4. Dezember) an die Beschränkungen. So wie im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind damit auch im Kreis Rostock zahlreiche Freizeitmöglichkeiten gestrichen. Kino, Theater, Clubs und Diskotheken sind von morgen an geschlossen. Weihnachtsmärkte, wie am dritten Adventswochenende in Güstrow geplant, sind nicht mehr erlaubt. Dasselbe gilt für Sportveranstaltungen wie Training oder Wettkämpfe.

2G-Regel im Freien

Für Veranstaltungen in Außenbereichen gilt die 2G-Regelung. Dort haben demnach nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Die Beschränkungen gelten vorerst bis zu 15. Dezember.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Fassung des Beitrags war von "2G-Plus" die Rede. Allerdings handelt es sich bei den Beschränkungen um "Rot Plus"-Maßnahmen. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

