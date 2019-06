Stand: 27.06.2019 06:08 Uhr

Waldbrände in Militärgebieten schwelen weiter

Zwei Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern bereiten den Feuerwehren weiterhin Probleme: Auf der Ostseeinsel Usedom ist ein rund sieben Hektar großer Wald in Flammen aufgegangen. Zudem brannten bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Mittwoch 6,5 Hektar Wald. In beiden Fällen sind munitionsbelastete Flächen betroffen, sodass die Einsatzkräfte äußerst vorsichtig sein müssen.

Feuer kann sich unterirdisch ausbreiten

Das Feuer auf Usedom war am Mittwochnachmittag ausgebrochen. Am späten Abend meldeten die Feuerwehren, dass sie den Brand zwischen Karlshagen und Peenemünde unter Kontrolle hätten. Aktuell kämpft die Freiwillige Feuerwehr mit immer wieder aufflammenden Glutnestern. Zudem steht der Wind ungünstig. Die Feuerwehr befürchtet, dass sich das Feuer über das Wurzelwerk weiter verbreitet. Das Gebiet ist munitionsverseucht, deswegen konnten die Feuerwehrleute gestern zunächst nicht löschen. Erst nach der Entwarnung durch den Munitionsbergungsdienst am Nachmittag konnte die Feuerwehr in das Gebiet vordringen. Insgesamt waren 150 Feuerwehrleute und etwa 30 Feuerwehren im Einsatz.

Waldbrand in munitionsbelasteten Gebiet bei Lübtheen











Löschpanzer auch heute bei Lübtheen im Einsatz

Auf dem früheren Truppenübungsplatz Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) brennt es bereits seit Dienstag. Dort hat die Einsatzleitung am Mittwochabend entschieden, den Löschpanzer vor Ort zu behalten. Er ist nach der nächtlichen Pause schon wieder im Einsatz und wird mindestens bis Mittag den Bodenbrand bekämpfen. Dazu werden wieder mehrere Freiwillige Feuerwehren zum Einsatz kommen, um ihn zu befüllen. Für die Einsatzkräfte am munitionsbelasteten Waldstück gilt nach wie vor ein Sicherheitsabstand von 1000 Metern zum Brandherd.

Evakuierungsbereitschaft bleibt bestehen

Eine akute Gefährdung für die Anwohner bestehe derzeit nicht, teilte die Einsatzleitung mit. Gleichwohl blieben von den insgesamt 130 eingesetzten Einsatzkräften zunächst rund 70 vor Ort. Ebenfalls blieben die Vorbereitungen zur Evakuierung zweier Ortschaften - Volzrade und Jessenitz-Werk - zum Schutz der rund 400 Anwohner vorerst weiter bestehen.

Weitere Informationen Waldbrand bei Lübtheen: Löschpanzer im Einsatz Der Brand im Wald bei Lübtheen ist eingegrenzt. Mit einem Löschpanzer bekamen die Einsatzkräfte das Feuer am munitionsbelasteten ehemaligen Truppenübungsplatz unter Kontrolle. mehr Usedom: Brand in munitionsbelastetem Sperrgebiet Auf Usedom steht seit Mittwochnachmittag ein Wald in Flammen - mittlerweile sieben Hektar. Der Brand liegt in einem munitionsbelasteten Sperrgebiet im Norden der Ferieninsel. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.06.2019 | 06:30 Uhr