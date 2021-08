Vorpommern: Zeitweise stundenlange Staus und dichter Verkehr Stand: 28.08.2021 15:39 Uhr Wer mit dem Auto in den Landkreisen Vorpommern-Rügen oder Vorpommern-Greifswald unterwegs war, hat am Sonnabend teils viel Geduld gebraucht. Die Straßen A 20, B 110, B 111 und B 96 waren voll, es gab kilometerlange Staus.

In mehreren Bundesländern enden die Sommerferien, viele Gäste haben die Inseln Rügen und Usedom verlassen - und andere sind gerade erst angereist. Dadurch waren die Straßen rund um die Inseln am Sonnabend stark befahren. Außerdem waren wegen des schlechten Wetters viele Touristen mit dem Auto unterwegs. Auf den Auf- und Abfahrten nach Rügen und Usedom gab es jeweils kilometerlange Staus.

Staus auch auf dem Festland

Starken Reiseverkehr gab es aber auch auf der A 20 in Höhe Tribsees. Hier staute es sich in beiden Richtungen rund um die Baustelle am "Autobahnloch". Autofahrer und -fahrerinnen mussten hier bis zu anderthalb Stunden mehr einplanen. Ebenfalls auf der A 20 zwischen Jarmen und Altentreptow gab es Stau über mehrere Kilometer. Laut Polizei gab es aber keine größeren Unfälle auf den Straßen - die Staus wurden allein durch das hohe Verkehrsaufkommen verursacht.

