Vorerst letztes Baby im Crivitzer Krankenhaus geboren

Im Crivitzer Krankenhaus ist in der Nacht zu Sonnabend um 1:05 Uhr das vorerst letzte Baby zur Welt gekommen. Danach wurde die Geburtenstation in Crivitz geschlossen. Einwohner und Mitarbeiter haben mit einer Mahnwache bis 1:30 Uhr vorerst zum letzten Mal vor dem Krankenhaus protestiert. Ob es hier jemals wieder eine Geburtenstation geben wird, ist fraglich.

Kein Gespräch mit Landrat über Rettung

An einem langen Tisch, den sie am Freitagabend aufgestellt hatten, ließen sie einen Platz symbolisch frei. Dies war als Einladung an den Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), gedacht, mit den Demonstranten vor Ort über ein Konzept zur Rettung der Geburtenstation zu sprechen. Seit dem 5. Juni war dort nach Informationen des NDR Nordmagazins kein Kind mehr zur Welt gekommen.

Landrat will Klinik kaufen

Der Landkreis will die Klinik vom derzeitigen Eigentümer Mediclin kaufen und von Anfang kommenden Jahres an selbst betreiben. Vor einer Woche hatte der Kreistag grünes Licht für entsprechende Verhandlungen gegeben. Ob dadurch die Geburtenstation in Crivitz gehalten werden kann, ist ungewiss, obwohl dies ursprünglich vom Landrat, den beteiligten Klinik-Unternehmen und Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) vorgesehen wurde.

