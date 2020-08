Stand: 21.08.2020 06:27 Uhr - NDR 1 Radio MV

Vor Schließung: Letztes Mehl aus Jarmen

In der Mühle in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird derzeit das letzte Korn verarbeitet. Ende September schließen sich dann endgültig die Tore der einzigen Getreidemühle in Mecklenburg-Vorpommern. Das letzte Roggenmehl haben die rund 30 Mitarbeiter bereits Anfang der Woche produziert, jetzt wird noch der letzte Weizen verarbeitet. Dann ist die Produktion beendet.

Konzern lehnt Verkauf der Mühle ab

Noch bis Ende September werden die Produkte an Kunden ausgeliefert. 113 Jahre lang wurde in der Mühle am Hafen von Jarmen regionales Getreide zu Mehl verarbeitet. Der Betreiberkonzern GoodMills Deutschland hatte vor einem Jahr angekündigt, die Mühle zu schließen. Nach Angaben eines Sprechers rechne sich der Betrieb nicht mehr. Einen Verkauf des Gebäudes samt Anlagen lehnt der Konzern ab.

Mitarbeiter planen neue Mühle in Jarmen

Kunden der Jarmener Mühle müssen künftig Mehl von den Standorten Hamburg und Berlin anfordern. Zwei Mitarbeiter planen derzeit eine neue Mühle in Jarmen. Die Stadt hat ihnen bereits ein Grundstück dafür in Aussicht gestellt. Unterstützt werden die potentiellen Betreiber von einer örtlichen Bürgerinitiative. Sie hatte mehr als 10.000 Unterschriften gesammelt.

