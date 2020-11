Volkstrauertag: Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt Stand: 15.11.2020 06:52 Uhr Anlässlich des Volkstrauertags wird heute in zahlreichen Städten und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will am Vormittag auf dem Alten Friedhof in Schwerin einen Kranz niederlegen.

In Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird mit einer Gedenkveranstaltung am Vormittag an die Opfer der sogenannten Werwolf-Tragödie vor 75 Jahren erinnert. Insgesamt 33 Jungen und Mädchen waren dort nach dem Krieg vom sowjetischen Geheimdienst NKWD verhaftet worden, weil sie angeblich der Organisation "Werwolf" angehörten. 13 von ihnen kamen bereits in der U-Haft ums Leben. Alle Malchower Opfer wurden nach der politischen Wende 1989 strafrechtlich rehabilitiert. Die Gedenkfeier findet wegen der Corona-Beschränkungen in aller Stille ab 11.30 Uhr statt.

Gedenkfeier auf dem Golm

In Vorpommern ist eine stille Kranzniederlegung auf dem Golm die zentrale Veranstaltung. Dort sind nach dem verheerenden Luftangriff auf Swinemünde vom 12. März 1945 Tausende Opfer in Massengräbern bestattet worden. Zu der Gedenkstunde auf Usedom hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingeladen. Vertreter aus Politik und Gesellschaft werden dort am Nachmittag Kränze niederlegen.

Kranzniederlegungen in Greifswald und Stralsund

Ein stilles Gedenken wird es auch in der Hansestadt Stralsund geben. An verschiedenen Denkmälern und auf den Friedhöfen können Kränze niedergelegt und Kerzen angezündet werden. Vereine und Verbände, sowie Vertreter der Bürgerschaft werden am Vormittag in Greifswald der Toten gedenken. Auch Sassnitz ruft an der Gedenkstele für die Opfer des Zweiten Weltkrieges und auf dem Friedhof für den unbekannten Soldaten in Dwasieden zu stillen Kranzniederlegungen auf.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald wies darauf hin, dass öffentliche Versammlungen untersagt sind. Jede Störung stehe unter Strafe. Hintergrund ist, dass in den vergangenen Jahren immer wieder rechte Gruppen in der Region den Volkstrauertag für lautstarke Aufmärsche missbraucht hatten. Stille Kranzniederlegungen sind auch in Neubrandenburg und Neustrelitz geplant. Dort rief Bürgermeister Andreas Grund (parteilos) die Einwohner dazu auf, individuell an die Opfer von Krieg und Gewalt zu erinnern.

