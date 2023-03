Stand: 18.03.2023 06:16 Uhr Vogelpark Marlow startet in die neue Saison

Heute startet im Vogelpark Marlow die neue Saison. Rund 265.000 Frauen, Männer und Kinder haben im vergangenen Jahr den Park besucht. Für die Betreiber sei dies auch trotz Coronabestimmungen eine gute Bilanz. Die Umfrage, was im Park noch fehle, sehe laut Leiter des Tierparks, Matthias Haase, fast jedes Jahr gleich aus. Weit oben auf der Liste - Dinosaurier. Jetzt sind sie da. Mehr als 30 Dino-Figuren in Originalgröße sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Vorfahren der Vögel wohl ausgesehen haben. Vom T-Rex bis zum Dodo sind einige Arten vertreten. Der neue Abschnitt des Parks hat etwa 320.000 Euro gekostet und wurde von Land und EU gefördert. Von heute an ist der Vogelpark für Besucher wieder täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet und bietet zum Beispiel Flug- und Tier-Shows und Schaufütterungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.03.2023 | 07:00 Uhr