Vier Krankenhäuser in MV mit komplett belegten Intensivstationen Stand: 22.11.2021 13:12 Uhr Die ersten Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern melden wegen der Corona-Pandemie ausgelastete Intensivstationen. Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) geht es bisher um vier Kliniken.

Demnach sind mit Stand Montagmorgen die Intensivstationen der Krankenhäuser in Demmin, Boizenburg, Ludwigslust und Grevesmühlen komplett ausgelastet. In den genannten Kliniken sind sowohl die sogenannten Low-Care-Betten ohne invasive Beatmung als auch die High-Care-Betten mit invasiver Beatmung belegt.

14 Kliniken in MV melden begrenzte Kapazitäten

Von den 32 Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern, die an das Divi-Register melden, haben 14 weitere begrenzte Kapazitäten angezeigt. Laut Register liegen in Mecklenburg-Vorpommern mit Stand Montagmittag 66 Patienten mit einer Covid-19 Erkrankung auf einer Intensivstation, knapp die Hälfte davon, nämlich 30 Erkrankte, müssen beatmet werden. Insgesamt werden im Nordosten nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LaGUS) vom Sonntag 271 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt.

Seenplatte: Kliniken fordern Maßnahmen wie Testpflicht für alle

An der Mecklenburgischen Seenplatte fordern fünf Kliniken angesichts der hoher Intensivbetten-Auslastung durch Corona-Patienten ein Maßnahmenpaket. Es müssse eine konsequente Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene geben, erklärte ein Sprecher am Montag in Neubrandenburg. Es sei derzeit noch nicht absehbar, wie die vierte Corona-Welle finanziell bewältigt werden kann. Helfen könnten eine Entlastung vom "hohen administrativen Aufwand der Dokumentation" und "wertschätzende Maßnahmen für die Beschäftigten". Dem Verbund gehören fünf Krankenhäuser in Neubrandenburg, Waren (2), Neustrelitz und Demmin an, die ihre Lage als "kritisch" einschätzten. Mit rund 20 Prozent hat die Seenplatte die höchste Bettenbelegung mit Covid-19-Patienten auf Intensivstationen.

