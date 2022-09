Versuchter Schockanruf: 99-Jährige bietet Betrügern die Stirn Stand: 06.09.2022 15:10 Uhr Eine 99-jährige Seniorin aus dem Landkreis Rostock hat Telefon-Betrüger abblitzen lassen. Die Täter wollten sie mit einem Schockanruf reinlegen und Geld erbeuten.

Die Trickbetrüger hatten die Rentnerin laut Polizei angerufen und das Gespräch mit den Worten "Hallo Oma, weißt du, wer hier ist?" angefangen. Zunächst sei die 99-Jährige davon ausgegangen, dass ihre Urenkelin am Telefon ist. Als die Anruferin dann am Telefon von einem schlimmen Verkehrsunfall sprach und nach Bargeld fragte, wurde die Seniorin aber skeptisch und erwiderte, dass sie dies zuerst mit ihrem Sohn besprechen müsse. Die Betrüger legten daraufhin sofort auf.

Polizei warnt erneut vor Betrugsmasche

Die 99-Jährige aus dem Landkreis Rostock informierte nach dem Telefonat ihren Sohn, der den versuchten Betrug im Polizeirevier Rostock-Dierkow anzeigte. Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um erneut vor dieser Betrugsmasche zu warnen: "Wenn ein angeblicher Verwandter anruft, erkundigen Sie sich immer erst in der Familie, ob es sich wirklich um eine Notlage im Familienkreis handelt", so die Beamten. "Übergeben oder überweisen Sie kein Geld an Fremde!"

