Stand: 21.01.2023 19:51 Uhr Usedom: Schweriner Brüder gewinnen Strandkorbsprint-WM

Die Siegesserie eines einheimischen Teams bei der Strandkorbsprint-WM in Ahlbeck auf Usedom ist gerissen. Die Brüder Peter und Robert Albrecht aus Schwerin vom Team "Dick und Doof" sicherten sich am Sonnabend den Titel. Im Finale bugsierte das Duo den rund 60 Kilogramm schweren Strandkorb über die 20 Meter lange Strecke am Strand in 5,34 Sekunden ins Ziel. Die Bansiner Titelverteidiger Phillip Schmidt und Johann Gloede, die vor der Corona-bedingten Pause in den vergangenen beiden Jahren noch 2020 und 2019 gewonnen hatten, belegten Platz drei. Der Rekord steht seit Jahren bei 4,91 Sekunden. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin unterstützen die Strandkorbsprint-Weltmeisterschaft in Ahlbeck.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.01.2023 | 06:30 Uhr