Uni-Klinik Rostock: 8.000 Euro Einstiegsprämie für Pflegekräfte Stand: 04.02.2022 16:31 Uhr Die Rostocker Unimedizin versucht über eine Starterprämie neue Pflegekräfte zu gewinnen. Sie bietet 8.000 Euro für neue Kräfte, die dann für mindestens zwei Jahre bleiben.

In den Krankenhäusern des Landes fehlen Pflegekräfte. Einzelne Kliniken versuchen, das Problem mit Prämien für Neueinsteiger in den Griff zu bekommen. So ganz aktuell, auch die Uni-Klinik in Rostock. Laut Pflegevorstand Anett Labahn sollen so 50 neue Kräfte gewonnen werden. Derzeit arbeiten rund 1.350 Pflegerinnen und Pfleger in der Klinik.

Auch andere Kliniken bieten Prämien

Auf der Internetseite der Klinik ist ein Stellenangebot zu finden: Eine Starterprämie in Höhe von 8.000 Euro, wenn der Job auch für zwei Jahre gemacht wird. Außerdem gibt es mindestens 3.000 Euro Einstiegsgehalt und als Vollzeitkraft im Wechselschichtsystem 39 Tage Urlaub. Eine Methode, die es auch in anderen Kliniken gibt. In Güstrow werden sogar 10.000 Euro geboten.

Die Prämie komme an der Klinik Rostock unterschiedlich an, so Anett Labahn. Es gebe Mitarbeitende, die es gut finden, weil so die Arbeit auf mehr Leute verteilt werden könne. Einige fragen sich aber auch, was mit den Pflegekräften sei, die schon arbeiten. Die bekämen keinen Bonus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 04.02.2022 | 16:00 Uhr