Unfall bei Weitin: Frau stirbt - Baby lebensbedrohlich verletzt Stand: 13.06.2022 13:30 Uhr Beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem entgegenkommenden Lastwagen ist am Montagmorgen eine Frau nahe Neubrandenburg ums Leben gekommen. Das zwei Monate altes Baby wurde lebensbedrohlich verletzt.

Kurz vor Weitin bei Neubrandenburg ist am Montagmorgen eine 33-jährige Frau aus dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie hatte ihre beiden Kinder mit im Auto. Das zwei Monate alte Baby zog sich laut Polizei lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf zu, der dreijährige Sohn wurde ebenfalls verletzt. Beide Kinder wurden ins Klinikum Neubrandenburg gebracht.

Unfallursache noch unklar

Nach ersten Ermittlungen war die Frau auf der Bundestraße 104 von Neubrandenburg in Richtung Weitin unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei sie mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B104 bei Weitin war bis zum Mittag voll gesperrt. Den erstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro.

