Unbekannte sprengen Geldautomaten - Ohne Beute entkommen Stand: 16.10.2021 15:13 Uhr Unbekannte Täter haben in Vellahn versucht, einen Geldautomaten aufzusprengen. Sie flüchteten allerdings ohne Beute.

In Vellahn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale zu sprengen. Dabei ist am Sonnabend in den Morgenstunden erheblicher Sachschaden entstanden. Es ist den Tätern allerdings nicht gelungen, an das Geld im Inneren des Automaten zu kommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der oder die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei setzte auf der Suche nach ihnen mehrere Fahrzeuge und einen Hubschrauber ein.

Überfälle auch in Plate, Ferdinandshof und Rostock

Überfälle auf Geldautomaten häufen sich in letzter Zeit in Mecklenburg-Vorpommern und sie sind zum Teil auch erfolgreich, wie vor einigen Tagen in Plate bei Schwerin. Ähnliche Vorfälle gab es zuletzt in Ferdinandshof und in der Rostocker Südstadt. Im Frühjahr entkamen die Täter nach der Sprengung eines Geldautomats in Neukloster mit mehreren Tausend Euro.

