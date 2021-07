Umfrage: Menschen in MV wegen Corona-Pandemie weiter in Sorge Stand: 16.07.2021 05:12 Uhr Fast drei Viertel der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sorgen sich wegen der Corona-Pandemie. Das ergab eine infratest-dimap-Umfrage im Auftrag von NDR, "Schweriner Volkszeitung" und "Ostsee-Zeitung".

Trotz anhaltend niedriger Inzidenz bestehen weiterhin Sorgen bei den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern in Bezug auf die Corona-Pandemie. 71 Prozent der Befragten befürchten, dass der Präsenzunterricht an den Schulen ab Herbst wieder entfallen muss.

Anstieg der Neuinfektionen befürchtet

Die Mehrheit im Nordosten rechnet damit, dass sich die Corona Lage wieder verschärfen wird. 64 Prozent haben große Sorgen, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich ansteigt. Im Vergleich dazu ist die Angst, dass sich zu wenige Menschen in Mecklenburg-Vorpommern vollständig impfen lassen, gering - Jeder zweite gab an, in diesem Punkt lediglich kleine Sorgen zu haben.

Wie groß ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Ihre Sorge, dass ...?

Erhebungs-Grundlagen des MV-Trends Juli 2021

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Mecklenburg-Vorpommern

Erhebungsmethode: Zufallbasierte Telefon- und Onlinebefragung im Juli 2021

Fallzahl: 1.159 Befragte (756 Telefoninterviews, 403 Online-Interviews)

Gewichtung: nach soziodemographischen Merkmalen und Rückerinnerung Wahlverhalten / Sonntagsfrage mit separater Gewichtung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

*bei einem Anteilswert von 10 Prozent** bei einem Anteilswert von 50 Prozent

