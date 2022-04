Ukraine-Flüchtlinge: Stadt-Land-Gefälle bei Unterbringung Stand: 13.04.2022 15:33 Uhr Vor anderthalb Monaten kamen die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Mecklenburg-Vorpommern an. Mittlerweile sind mehr als 15.000 da. Der Flüchtlingsrat sieht Probleme: Es gibt zu wenig Unterkünfte in Städten und zu wenige Ärzte auf dem Land. Bei der Registrierung warten Geflüchtete teilweise zwei Monate auf einen Termin.

Nach Angaben des Innenministeriums ist gut die Hälfte der ukrainischen Flüchtlinge in Unterkünften von Land und Kommunen untergekommen. Von den 15.600 Plätzen in den Unterkünften sind 9.500 belegt - rund 8.000 mit längerfristiger Unterbringung und 1.500 in Notunterkünften. Viele andere Flüchtlinge sind privat untergekommen oder leben in angemieteten Wohnungen. Nach Angaben des Flüchtlingsrates MV funktioniert die Versorgung mit Essen und Kleidung gut. Es gebe aber Probleme bei der Unterbringung, sagte die Flüchtlingsrats-Geschäftsführerin Ulrike Seemann-Katz am Mittwoch bei NDR MV Live.

"Sehr schwer, Wohnungen zu finden"

"Es ist wirklich sehr, sehr schwer, Wohnungen zu finden." Zwar gebe es gerade im ländlichen Raum viele Menschen, die privat Wohnungen anböten, aber viele Flüchtlinge zögen Unterkünfte in Städten vor. "Das liegt unter anderem auch daran, dass unser öffentlicher Nahverkehr nicht so gut aufgestellt ist", so Seemann-Katz. Insbesondere in den Ferien gebe es kaum Busse, die fahren, weil der Schülerverkehr entfällt. Die Wahrnehmung von Behördenterminen sei deshalb schwierig. Auch mangele es in Dörfern an Kinderärzten und Fachärzten. "Dieser Mischungsprozess, dass das zusammenpasst, also Angebot und Nachfrage, das ist das Problem, das wir im Moment haben", so Seemann-Katz.

Unterkunfts-Leiterin: Gute Zusammenarbeit mit Behörden

Für Susanne Wieland vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bad Doberan hat die Verteilung der Flüchtlinge gut funktioniert. Sie leitet selbst eine Unterkunft in Bad Doberan. Im gesamten Bundesland betreibt das DRK 19 Unterkünfte für Geflüchtete. "Die ersten Flüchtlinge, die am 13. März zu uns gekommen sind, die waren drei bis vier Wochen bei uns, weil die Unterkünfte, die im Angebot waren, erst alle geprüft werden mussten." Danach sei alles reibungslos und zügig verlaufen. Mittlerweile seien die 100 Flüchtlinge, die anfangs in ihrer Unterkunft waren, viel besser untergebracht. Die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt habe sehr gut funktioniert, sagt Wieland.

Lange Wartezeiten bei Registrierung

Lange Wartezeiten gebe es aber bei Terminen für die Registrierung, die erforderlich ist, wenn die Flüchtlinge Leistungen vom deutschen Staat haben wollen. "Die Registrierungstermine sind sehr ausgesucht. Da gehen wir inzwischen schon in den Juni", so Wieland. Auch an den Auszahlungstagen bildeteten sich Schlangen in den Behörden, aber das sei kaum vermeidbar. Die Vermittlungen in andere Unterkünfte - etwa Gemeinschaftsunterkünfte oder Wohnungen, klappe gut und zügig. "Da stehen vier, fünf Tage im Raum."

Probleme, wenn Flüchtlinge nicht länger in Privatunterkünften bleiben können

Probleme sieht sie eher damit, dass sich vermehrt Flüchtlingsfamilien an sie wenden würden, die in ihren privaten Unterkünften aus verschiedenen Gründen nicht länger bleiben konnten. "Diese Flüchtlingsfamilien stehen dann da und wissen nicht, wohin. Wir können sie im Grunde bei uns in der Notunterkunft nicht aufnehmen und müssen sie in die Erstaufnahmeeinrichtung schicken."

Dolmetscher gesucht

Grundsätzlich gebe es eine enorme Hilfsbereitschaft, so Wieland. Viele Ehrenamtliche seien im Einsatz. Doch es werden auch noch spezielle Helfer gesucht. "Was im Moment wirklich Goldstaub ist und wovon sicherlich Notunterkünfte, Ämter und Ärzte viel brauchen, sind Dolmetscher." Denn wenn es an Englisch-Kenntnissen mangele, sei die Sprachbarriere groß. Außerdem würden Helfer im Bereich der Essenausgabe gesucht. Über das Team MV gebe es eine gute Möglichkeit, zu helfen.

