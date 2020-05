Stand: 19.05.2020 18:22 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ueckermünde: Cannabis-Plantage entdeckt

Ein 43-jähriger Deutscher ist am Dienstag in Ueckermünde vorläufig festgenommen worden. Er soll zu einer Gruppe gehören, die professionell mit Drogen handelt. Nach umfangreichen Ermittlungen entdeckte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in der Nähe des Stadthafens eine Drogenplantage. Dabei wurden rund 300 Hanfpflanzen und weitere 200 Setzlinge aufgespürt. Darüber hinaus beschlagnahmten die rund 30 eingesetzten Beamten mehrere Waffen und kiloweise getrocknete Blüten.

Durchsuchungen auch in Berlin

Laut Augenzeugen wurden die Hanfpflanzen abtransportiert und gehäckselt. Im Zusammenhang mit dem Einsatz in Ueckermünde fanden zeitgleich auch in Berlin Durchsuchungen statt. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass mehrere Verdächtige gemeinsam mit Drogen gehandelt haben. Ob der Festgenommene aus Berlin oder Ueckermünde stammt, dazu machte die Polizei keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft will gegen den 43-Jährigen Haftbefehl beantragen.

