Trauriger Rekord: Immer mehr Plastikmüll in der Ostsee Stand: 14.09.2021 17:17 Uhr In der Ostsee gibt es laut einer Studie des Landesamts für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Plastikteile. Da sich der Kunststoff nicht abbaut, wird die Ostsee jährlich immer stärker verschmutzt.

Allein in der deutschen Ostsee wurden 2018 über 280 Tonnen Kunststoff gefunden. Das gab das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) am Dienstag bekannt. In der Regel werden vor allem kleine Plastikteile in das Meer gespült. Das Material wird nicht zersetzt. Deshalb wächst das Problem konstant.

Fische sterben an Plastik

Die Plastikmassen seien häufig für Fischsterben verantwortlich, so das LUNG. Die Tiere halten die kleinen Teilchen für Nahrung, fressen sie und sterben daran. Plastik ist dabei nicht das einzige Problem: Es wurden unter anderem auch Textilrückstände, Teile von Fischernetzen, Glas oder Zigarettenkippen gefunden - auch direkt am Strand.

In Mecklenburg-Vorpommern werden vier Mal im Jahr über 22 Strandabschnitte abgelaufen, so das LUNG. Dabei werden im Schnitt auf 100 Metern 63 Müllteile gefunden. Zigarettenreste seien noch nicht mitgerechnet.

Pilotprojekt "Plastik Diät" für weniger Verbrauch

Damit generell weniger Plastik verbraucht wird, gibt es beispielsweise vom Landesverband des Jugendherbergswerkes Bildungsangebote. Gemeinsam mit der Küstenunion Deutschland haben sie das Pilotprojekt "Plastik Diät" gestartet. Dabei erklären sie, wie weniger Plastik genutzt wereden kann, so eine Sprecherin des Jugendherbergswerks. Ein einfacher Ansatz: Produkte ohne große Verpackung kaufen.

Global werden rund 400 Millionen Tonnen Plastik hergestellt. Laut dem WWF gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen davon in die Meere. Damit die Strände sauberer werden, findet kommenden Sonnabend der weltweite Küstenputztag statt.

