Stand: 09.07.2019 06:13 Uhr

Trauerfeier für getöteten Eurofighter-Piloten

Gut zwei Wochen nach dem Absturz zweier Eurofighter an der Mecklenburgischen Seenplatte wird heute eine Trauerfeier für den getöteten Piloten abgehalten. Am Standort des Luftwaffen-Geschwaders 73 "Steinhoff" in Laage bei Rostock wollen die Familie und Soldaten Abschied von dem 27-Jährigen nehmen. Das Gedenken soll auf Wunsch der Familie nicht öffentlich stattfinden.

Gedenken mit militärischen Ehren

Des tödlich verunglückten Piloten werde mit allen militärischen Ehren gedacht, so ein Sprecher des Geschwaders. Dazu werden die diensthabenden Luftwaffenangehörigen sowie Abordnungen aller fliegenden Verbände antreten. An dem aufgebarten Sarg halten Soldatinnen und Soldaten die Totenwache. Geplant ist eine Reihe von Trauerreden. Ein Militärorchester wird unter anderem das Lied vom Guten Kameraden spielen, das traditionell Bestandteil eines Begräbnisses mit militärischen Ehren ist.

Kampfjets in der Luft kollidiert

Bei einer Luftkampfübung waren am 24. Juni zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Ein Ausbilder-Pilot konnte sich per Fallschirm retten; der verunglückte Pilot stürzte ab und starb. Beide Wracks sind inzwischen geborgen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch.

