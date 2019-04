Stand: 28.04.2019 17:10 Uhr

Trauer um Landtagspräsidentin Bretschneider

Sylvia Bretschneider ist tot. Die Landtagspräsidentin verstarb im Alter von 58 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Das teilte das Parlament am Sonntagnachmittag mit. Die Sozialdemokratin gehörte dem Landtag seit 1994 an. Das Amt als Präsidentin übte sie seit 16 Jahren aus. Wegen ihrer Krankheit ließ sie es aber seit Herbst 2017 ruhen. Sylvia Bretschneider hinterlässt ihren Mann, drei Töchter und drei Enkelkinder.

Bretschneider als "herausragende Persönlichkeit" gewürdigt

"Mecklenburg-Vorpommern hat eine starke Frau und hervorragende Repräsentantin unseres Landes verloren, der unser demokratisches Gemeinwesen eine Herzensangelegenheit war", erklärten die beiden Vizepräsidentinnen des Landtages, Beate Schlupp und Mignon Schwenke. Landtagsdirektor Armin Tebben teilte mit, das Landesparlament verliere eine "herausragende Persönlichkeit, die den Landtag mit außerordentlichem Engagement geleitet, gestaltet und geprägt hat“.

Schwesig: "Mutige Kämpferin für die Demokratie"

Ministerpäsidentin Manuela Schwesig (SPD) würdigte Bretschneider als "starke Frau und mutige Kämpferin für die Demokratie" in Mecklenburg-Vorpommern. "Sylvia Bretschneider hat ihr Amt überparteilich, aber immer mit einer klaren Haltung ausgeübt", erklärte die Ministerpräsidentin. Die Linksfraktion teilte mit, Bretschneider habe sich "in hohem Maße für Demokratie und Toleranz engagiert - innerhalb und außerhalb des Parlaments". Der CDU-Fraktionsvorsitzende Vincent Kokert erklärte, als langjährige Parlamentarierin und Landtagspräsidentin habe Bretschneider zu den "prägenden Köpfen der Politik“ im Land gehört. Ohne sie "hätte Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen 30 Jahren sicher nicht dieselbe Entwicklung genommen", hieß es von der SPD-Landtagsfraktion.

Seit der Wende in der SPD

Die Sozialdemokratin war die dienstälteste Parlamentspräsidentin in Deutschland und die erste Frau in dieser Funktion in Mecklenburg-Vorpommern. Seit 1990 war die Lehrerin aus Waren Mitglied der SPD. 1999 wurde sie stellvertretende Landesvorsitzende ihrer Partei. Als Landtagsabgeordnete waren zunächst Bildung und Jugendpolitik die Schwerpunkte ihrer Arbeit.

Auseinandersetzung mit der NPD

Bretschneider war 2008 Mitinitiatorin des landesweiten Demokratie-Bündnis "WIR. Erfolg braucht Vielfalt", das sich für ein freiheitliches und weltoffenes Mecklenburg-Vorpommern einsetzt. In ihre Amtszeit als Parlamentspräsidentin fielen auch die zehn Jahre, in denen die NPD im Landtag vertreten war. Die Auseinandersetzung mit den Abgeordneten der NPD dürfte wohl eine ihrer schwersten Aufgaben in diesem Amt gewesen sein. Die Fraktion kassierte in diesen zehn Jahren mehr als 750 Ordnungsrufe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 28.04.2019 | 16:00 Uhr