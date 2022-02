Transparency wirft MV wegen Stiftung Verschleierung vor Stand: 16.02.2022 14:37 Uhr Mogel-Packung, Tarn-Organisation oder schlicht "Fake-Stiftung" - seit ihrer Gründung steht die Landesstiftung "Klima- und Umweltschutz MV" in der Dauerkritik. Jetzt geht es um einen neuen Vorwurf: Nach Ansicht von Transparency International verstößt die Landesregierung mit der Stiftung gegen das Geldwäsche-Gesetz.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Alle haben sich schon an ihr abgearbeitet: die Deutsche Umwelthilfe, die großen Naturschutzverbände, die Grünen und jetzt - nach dem Wechsel in die Opposition - auch die CDU-Fraktion im Landtag. Seit mehr als 13 Monaten produzieren die Attacken gegen die Stiftung "Klima- und Umweltschutz MV" eine Negativschlagzeile nach der anderen. Vor allem zwei Dinge bringen die Kritiker in Rage: Die Stiftung bekommt ihr Geld - 20 Millionen Euro in der ersten Tranche - aus den Gewinnen russischer Gaskonzerne. Es sei schlicht "Etikettenschwindel", mit dem klimaschädlichen Gas Umweltschutzprojekte zu finanzieren. Und der zweite Kritikpunkt: Die Stiftungsspitze um Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering und seine Nachfolgerin Manuela Schwesig (beide SPD) kuscheln mit der russischen Machtelite und verkaufen die Öffentlichkeit für dumm.

Transparency sieht Verstöße gegen Transparenzvorgaben

Bisher hat die Stiftung alle Vorwürfe pariert - es gibt sie immer noch. Für Stiftungs-Chef Sellering sind die Baumpflanzaktionen und die Kita-Projekte eine Erfolgsgeschichte. Jetzt unternimmt die Antikorruptions-Organisation Transparency International einen neuen Versuch, die Stiftung madig zu machen oder besser: zu entlarven. Sie sagt, die Landesstiftung verstoße gegen Transparenzvorgaben und das Geldwäschegesetz.

Transparency will Nennung russischer Hintermänner

Transparency begründet das so: Die Landesstiftung verschleiere, wer die wahren Geldgeber sind und wer hinter der Stiftung steckt - nämlich russische Unternehmen wie der Staatskonzern Gazprom und damit der russische Staat. Die Antikorruptions-Organisation sagt, die Stiftung mache nur lückenhafte Angaben im Transparenzregister des Bundes. Dort werde nur der dreiköpfige, deutsche Stiftungsvorstand um Stiftungschef Sellering genannt - und auch das nur nach Aufforderung. Diesen Angaben aber reichten nicht. Transparency-Chef Hartmut Bäumer fordert einen offenen und ehrlichen Umgang mit den russischen Hintermännern, die das eigentliche Sagen hätten.

Bestimmt letztlich Russland über den wirtschaftlichen Betrieb?

Denn mehr als 99 Prozent des gesamten Stiftungskapitals von 20 Millionen Euro komme von der Nord Stream 2 AG. Die sei eine Tochter des russischen Gazprom-Konzerns, und der gehöre dem russischen Staat. Nord Stream 2 könne bestimmen, wie der wirtschaftliche Betrieb zu laufen habe, mit dem die Stiftung die Pipeline Nord Stream 2 ans Netz bringen will. Dafür sei eigens eine Firma gegründet und ein Schiff gekauft worden - die "Blue Ship". Das Ziel einer gemeinnützigen Stiftung werde damit hintertrieben.

"Alle Karten müssen auf den Tisch"

Der russische Einfluss müsse klar benannt werden, fordert Bäumer: Gazprom-Chef Alexej Miller gehöre ebenso ins Transparenzregister wie die Russische Föderation - und an deren Spitze steht Präsident Wladimir Putin. "Alle Karten müssen auf den Tisch", so Bäumer. Er meinte, Mecklenburg-Vorpommern solle das, was von Firmen verlangt werde, auch selbst umsetzen. Außerdem sei wichtig, dass die Lobby-Verstrickungen rund um die Stiftung offengelegt werden. Ministerpräsidentin Schwesig müsse über ihre "vermeintlich privaten Treffen" mit dem Chef-Lobbyisten der russischen Gasindustrie, Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) aufklären. "Politische Entscheidungsfindung muss transparent und nachvollziehbar ablaufen."

Antikorruptions-Organisation fürchtet Präzedenzfall

Der Finanzexperte der Organisation, Stephan Ohme, warnte vor einem Präzedenzfall. Schon jetzt sei Deutschlands internationale Rolle im Kampf gegen Schattenwirtschaft und Geldwäsche durch das Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern gefährdet. Wenn das Vorgehen in Schwerin Schule mache und ungestraft weiterlaufe, so Ohme, dann könnten weitere Stiftungen unter externem Einfluss entstehen. Beispielsweise könnte es die Idee geben, im Hamburger Freihafen eine Stiftung "über die Förderung der Erinnerung an die internationale Handelsbeziehungen Hamburgs im Bereich Teppichwesen" zu gründen - finanziert vom Iran und mit einem Zollfrei-Lager internationaler Händler. Die Lobbyszene und die Schattenwirtschaft seien "enorm kreativ", so Ohme, um immer wieder neue Gesetzeslücken zu finden.

Ministerien eingeschaltet

Transparency ist im Fall der Klimastiftung mit mehreren Anläufen vor dem Bundesverwaltungsamt und auch bei Ministerpräsidentin Schwesig gescheitert. Beide hatten sich jeweils für nicht zuständig gehalten. Jetzt hat die Organisation das Innen- und das Finanzministerium aufgefordert, einzuschreiten. Die Ministerien sind zuständig für Stiftungsfragen und Geldwäsche-Bekämpfung.

Transparency-Chef Bäumer vermutet eine Taktik hinter dem Agieren der Landesregierung: Sie wolle dem Ansehen der Stiftung nicht schaden. Es sei einfach ein Makel, wenn ganz klar werde, dass ein Land wie Russland an den Schalthebeln der Stiftung stehe. Immerhin gelte Russland als hochkorruptiv. Eine Erwähnung im Transparenzregister würde an dem Konstrukt der Stiftung zwar nichts ändern, so Bäumer, aber diese Nennung wäre wenigstens rechtskonform. Die Landesregierung hat auf Anfrage noch nicht auf die Vorwürfe reagiert.

