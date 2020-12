Stand: 10.12.2020 16:40 Uhr THW zieht Bilanz - größtenteils wegen Corona im Einsatz

Das Technische Hilfswerk in Mecklenburg-Vorpommern hat Bilanz für das Jahr 2020 gezogen. Ein großer Teil der Arbeit des Technischen Hilfswerk bestand dieses Jahr im Aufbau von Corona-Testzentren und dem Transport von Hygieneartikeln. Außerdem hat das THW geholfen, den Zaun gegen die Schweinepest an der Grenze nach Polen aufzubauen. Zwei THW Mitglieder waren aber auch in Libanon. Sie haben nach einer Explosion im Hafen von Beirut die Einsatzkräfte vor Ort unterstützt.

Nachwuchs für das THW

Es gab auch eine Neuerung bei den 18 Ortsverbänden des THW. 36 junge Menschen leisten ihren Freiwilligen Dienst beim THW Mecklenburg-Vorpommern. Für das Hilfswerk ist das eine große Entlasstung, so ein Sprecher. Die meisten Heferinnen und Helfer arbeiten ehrenamtlich. Rund 900 gibt es im Land. Etwa 30 sind hauptamtlich im Dienst.

