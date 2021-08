THW aus MV verdoppelt Zahl der Einsatzkräfte in Krisenregion Stand: 01.08.2021 15:26 Uhr 35 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks aus Mecklenburg-Vorpommern helfen inzwischen bei Reparaturen und Transporten in der Krisenregion.

Seit zwei Wochen ist das Technische Hilfswerk aus Mecklenburg-Vorpommern nun in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Die Zahl der Einsatzkräfte wurde nun sogar auf 35 Helfer und Helferinnen verdoppelt.

So hilft das THW aus MV in den Hochwassergebieten

Ganz konkret verteilen die 35 THW-Kräfte aus Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel Benzin und Diesel an Feuerwehren und andere Rettungskräfte, so THW-Sprecher André Axmann. Notwendig sind dafür Spezial-LKW, die sehr viele 20-Liter-Kanister transportieren können und dazu auch noch geländegängig sind. Somit können die Helferinnen und Helfer mit ihren Fahrzeugen im Einsatzgebiet bleiben und müssen nicht ständig zum Auftanken zurück.

Denn auch das würde sich in der Praxis schwierig gestalten, da viele Tankstellen durch das Hochwasser zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Bei Reparaturen der Einsatzfahrzeuge hilft das Team aus Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls – sei es beim Reifenwechsel oder bei Arbeiten an Motoren oder Fahrgestellen.

Auch einige Baufachberater vom THW aus Mecklenburg-Vorpommern sind vor Ort, um Hochwasserschäden an Gebäuden, Straßen, Brücken und Versorgungsleitungen zu begutachten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.08.2021 | 16:00 Uhr